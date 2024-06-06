Фестиваль детского творчества «3 минуты славы» прошел в Воскресенске

В Центре культуры и досуга «Москворецкий» прошел четвертый Открытый фестиваль детского и юношеского творчества под названием «3 минуты славы». Это ежегодное мероприятие, которое проводится в День защиты детей и собирает молодых талантливых артистов.

На этот раз более 300 детей из разных городов, включая Воскресенск, Шатуру и Белгород, выступили на сцене, представив свои номера в различных жанрах в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Отметим, что фестиваль организован в формате концерта, где нет судей, жюри, лауреатов или дипломантов. Каждый участник заслуживает высших похвал и поддержки. Многие артисты посещают это мероприятие уже не первый год, в то время как для кого-то это первый опыт выступления на большой сцене. Все номера артистов получились яркими и запоминающимися.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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