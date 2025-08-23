Фестиваль детских увлечений пройдет в Одинцове 24 августа

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 24 августа пройдет фестиваль детских увлечений «Арт-поляна». Начало в 14:00, вход свободный.

Организаторы заявляют своей целью помочь детям попробовать себя в разных направлениях, а родителям — найти лучшие кружки, секции и студии в Одинцовском округе.

В программе праздника: гала-концерт от творческих коллективов, танцевальный мастер-класс в стиле K-Pop, шоу собачек, мастер-классы и квесты, шоу собачек, локации от партнеров (студии, секции, школы).

Также в парке проводят различные фестивали, в том числе русской культуры. На площадках Лазутинки проводили уникальные активности: мастер-классы по росписи досок, шоперов и деревянных ложек, а также созданию цветочных композиций, национальные игры и соревнования, армрестлинг и гиревой турнир.