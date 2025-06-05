Фестиваль детских команд КВН прошел в Жуковском

В конкурсе участвовали 10 команд из Жуковского, Апрелевки, Ногинска, Красногорска, Коломны, Раменского, Озер, а также из Москвы и Казани. Такой фестиваль впервые организовали в Подмосковье.

Организатор и руководитель движения КВН в Жуковском, ведущий фестиваля Дмитрий Володин рассказал, что ранее в городе проходили масштабные областные игры, такие как Кубок наукоградов и Кубок КВН главы городского округа. «Но именно детский КВН проводится в городе впервые», — сказал Дмитрий Володин.

Фестиваль организовали молодежный центр «Дружба», администрация муниципалитета и городской Парк культуры и отдыха.

В состав жюри конкурса вошли директор центра «Дружба», депутат городского совета Виталий Лебедев, член совета по спорту при президенте России, Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, шоумен и бывший капитан «Сборной города Жуковский» Дмитрий Кушеверский и другие эксперты.

Виталий Лебедев отметил, что фестиваль вдохнул свежую жизнь в КВН в Жуковском, подтвердив, что игра по-прежнему актуальна. «Это доказывает и резко вспыхнувший интерес у детей и родителей, которые захотели записать детей в школу КВН в молодежном центре „Дружба“, — поделился депутат.

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда «Корксы» из Красногорска. Первое место заняли «Счастливые дети» из Татарстана, на втором — «Нам снова 15» из Ногинска, а бронзовая награда досталась команде «Футурина», представлявшей Жуковский.