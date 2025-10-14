Фестиваль «Дары осени» прошел в Дмитрове

Осенний праздник посвятили работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На Советской площади Дмитрова собралось множество жителей и гостей муниципалитета.

На ярмарке были представлены лучшие товары от местных фермеров и производителей со всего Подмосковья. Творческие коллективы Дмитровского округа подготовили для гостей яркую концертную программу. Всех желающих угощали ароматным чаем из русского самовара и сладостями. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в различных активностях и делали памятные снимки в специально оборудованных фотозонах.

«Мы специально приехали из Москвы, потому что знаем, что праздники в Дмитрове всегда проходят весело и интересно, и нисколько не пожалели: фестиваль очень порадовал нас», — поделилась впечатлениями семья гостей из столицы.

Звездой фестиваля стала народная артистка России Анита Цой, которая исполнила свои хиты под бурные аплодисменты публики. Песне «Сумасшедшее счастье» подпевала вся площадь.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что фестиваль стал прекрасной возможностью выразить признательность и уважение работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.