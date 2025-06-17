Фестиваль частушек прошел в Зарайске

Во Дворце культуры имени Леонова в Зарайске состоялся XV открытый окружной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь! Звени, частушка!». Мероприятие, посвященное традициям русской музыки, собрало на одной сцене исполнителей и любителей народного творчества со всего юга Подмосковья и из других регионов.

Фестиваль начался с выступления детского коллектива Московской области «Хореографическая студия Надежда». С приветственным словом к конкурсантам обратились заместитель главы муниципального округа Зарайск Раиса Гулькина и председатель Совета депутатов Елена Белкина, подчеркнувшие важность сохранения и популяризации народной культуры.

«Талантливые люди наполнили зал песнями, плясками, частушками, гармонь играла на все лады. Строгое жюри оценивало выступления, но несмотря на завоеванные призовые места, победила дружба», — сообщила Елена Белкина.

В этом году в фестивале приняли участие коллективы и солисты из Зарайска, Луховиц, Коломны, Рязани и Москвы, представившие широкий спектр жанров и направлений народного творчества. Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников, их артистизм и любовь к народному искусству.