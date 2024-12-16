Фестиваль чая прошел в Центральном парке в Ногинске

Самый масштабный фестиваль чая прошел в Центральном парке Ногинска. Гостей праздника угощали горячим напитком из самого большого в восточном Подмосковье самовара.

Развлекательно-познавательную программу подготовила дирекция Богородским парков для жителей и гостей округа. Все желающие смогли познакомиться с традицией русского чаепития, их ждали угощения — баранки и сладости.

На сцене парка выступали творческие коллективы и сольные исполнители, около сцены водили хороводы. Для детей и взрослых провели викторины с призами, шапочные бои и огненное шоу.