Фестиваль чая прошел в Центральном парке в Ногинске

Самый масштабный фестиваль чая прошел в Центральном парке Ногинска. Гостей праздника угощали горячим напитком из самого большого в восточном Подмосковье самовара.
Развлекательно-познавательную программу подготовила дирекция Богородским парков для жителей и гостей округа. Все желающие смогли познакомиться с традицией русского чаепития, их ждали угощения — баранки и сладости.
На сцене парка выступали творческие коллективы и сольные исполнители, около сцены водили хороводы. Для детей и взрослых провели викторины с призами, шапочные бои и огненное шоу.
Также прошел сладкий мастер-класс от шеф-повара Кирилла Дорофеева, на котором ребята научились готовить десерт из печенья, сгущенного молока и голубики.
Фестиваль чая — уникальная возможность насладиться живой музыкой и провести время с близкими и друзьями на свежем воздухе. Уникальный самовар-гигант объемом 750 литров стал главным героем фестиваля чая.