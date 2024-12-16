Фестиваль чая прошел в Центральном парке в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Самый масштабный фестиваль чая прошел в Центральном парке Ногинска. Гостей праздника угощали горячим напитком из самого большого в восточном Подмосковье самовара.

Развлекательно-познавательную программу подготовила дирекция Богородским парков для жителей и гостей округа. Все желающие смогли познакомиться с традицией русского чаепития, их ждали угощения — баранки и сладости.

На сцене парка выступали творческие коллективы и сольные исполнители, около сцены водили хороводы. Для детей и взрослых провели викторины с призами, шапочные бои и огненное шоу.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Также прошел сладкий мастер-класс от шеф-повара Кирилла Дорофеева, на котором ребята научились готовить десерт из печенья, сгущенного молока и голубики.

Фестиваль чая — уникальная возможность насладиться живой музыкой и провести время с близкими и друзьями на свежем воздухе. Уникальный самовар-гигант объемом 750 литров стал главным героем фестиваля чая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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