Фестиваль бокса и кикбоксинга прошел в Раменском округе

Ежегодное мероприятие объединило юных борцов из разных уголков России и Белоруссии в спортивной комплексе «Борисоглебский». Соревнования посвятили Дню народного единства.

Раменский фестиваль бокса и кикбоксинга организовали в четвертый раз. На ринге и татами встретились перспективные спортсмены, которые продемонстрировали физическую подготовку, волю к победе и уважение к соперникам.

Поддержать участников и поздравить их с началом соревнований пришли почетные гости. Среди них — президент Раменской федерации бокса и кикбоксинга Юрий Ермаков, президент Всероссийской федерации кикбоксинга Михаил Герасимов, а также олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и первый вице-президент Федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

Программа фестиваля началась с соревнований по кикбоксингу. После их завершения состоялись торжественное открытие и гала-поединки по кикбоксингу и боксу. Затем спортсмены продолжили борьбу в боксерских поединках. Особый интерес у зрителей вызвали командные бои в дисциплине поинтфайтинг.

Мероприятие стало не только важным спортивным событием для округа, но и настоящим праздником дружбы, силы духа и единства.