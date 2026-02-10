Фестиваль «Богородские умельцы» прошел в Ногинске в седьмой раз

В Ногинске состоялся седьмой фестиваль народного творчества и ремесел «Богородские умельцы». Жители округа смогли попробовать угощения от местных и приезжих производителей, а также принять участие в мастер-классах.

На фестивале были представлены стенды с продукцией местных предпринимателей и фермеров из других регионов. Гости могли продегустировать алтайский мед, сыры от местных производителей и другую продукцию. Для детей организовали отдельную развлекательную программу.

Также для жителей и гостей округа сотрудники Управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации Богородского округа провели мастер-класс по изготовлению оладушек. У сцены работала самоварная станция, где всех желающих согревали горячим чаем.

Фестиваль сопровождался народной музыкой, танцами и яркими костюмами, что создавало особый колорит. По итогам мероприятия все участники получили заряд позитива и хорошего настроения.