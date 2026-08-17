Фестиваль «Богородская рогожка» пройдет в Центральном парке Ногинска

В Богородских парках на предстоящей неделе также пройдет целая серия спортивных, творческих, познавательных и развлекательных мероприятий для жителей.

В пятницу в 16:00 в павильоне Центрального парка состоится конкурс детских рисунков «Матушка-земля». В это же время в павильоне Глуховского парка пройдет познавательная программа «Моя Родина». Предварительная запись проводится по телефону 8 (903) 552-08-83.

В субботу Центральный, Глуховский парки и парк «Роща» присоединятся к общеобластному мероприятию, посвященному Дню Государственного флага России «Моей Родины триколор». Начало программ запланировано на 14:00, 11:00 и 14:30 соответственно. Гостей ждут лекции, концерты, выставки и активности для детей. Также в субботу в парках «Роща», «Липовая аллея» и Центральном с 12:00, а в Глуховском с 17:00 пройдут детские спортивные, игровые и творческие программы в рамках системного расписания. Завершить насыщенный день можно будет просмотром фильма под открытым небом. Кинопоказы начнутся в 21:00 в Центральном и Глуховском парках.

Главным событием воскресенья станет фольклорный фестиваль «Богородская рогожка». Праздник русской культуры начнется в 12:00 в Центральном парке и продлится до 19:00. Для гостей подготовят народные забавы, лекции, конкурсы, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Фестиваль позволит жителям и гостям округа познакомиться с традициями русской культуры и провести день всей семьей.

В этот же день в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском с 12:00 пройдут детские игровые, спортивные и творческие программы.