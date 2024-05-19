Фестиваль боевых искусств Подмосковья прошел в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 17:51 Фестиваль боевых искусств Подмосковья прошел в Долгопрудном Источник фото: Михаил Раскин

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Фестиваль боевых искусств Московской области прошел в Долгопрудном. Этот спортивный праздник уже стал традицией, ведь масштабные соревнования проводятся в городе уже в четвертый раз.

Открылся фестиваль разминкой тхэквондистов. Воспитанники межрегионального клуба единоборств «Эридан» продемонстрировали зрителям свое мастерство, разбив в двухметровом прыжке несколько яблок.

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Затем глава Долгопрудного Владислав Юдин дал старт грандиозному полуторатысячному шествию спортсменов по беговой дорожке стадиона, в котором приняли участие представители спортивных коллективов подмосковных Долгопрудного, Дубны, Талдома, а также Обнинска и других городов страны.

«Рад, что такое важное и масштабное мероприятие проходит именно в Долгопрудном! Фестиваль объединил большое число клубов и спортсменов, которые стали его украшением. Ярко, торжественно и спортивно прошли парадом по стадиону наши дети. Они уже показывают свое спортивное мастерство, а, скоро, уверен, добьются больших побед», — поприветствовал спортсменов Юдин.

Самой зрелищной частью фестиваля стали показательные выступления. Зрителей погрузили в эстетику средневекового Китая воспитанники спортивной школы традиционного ушу «Лунфэн», показав танцевальное шоу с оружием.

Мировой рекордсмен по разбиванию предметов, обладатель черного пояса и восьмого дана по киокушинкай Азиз Ашрафов разбил камни одним ударом ладони, а также вместе с другими каратистами сокрушил мощными ударами ноги тяжелые бетонные блоки.

Гвоздем программы фестиваля стали выступления военных кинологов «Росгвардии» и спецназа МВД Московской области. А завершили праздник спорта соревнования по единоборствам – зрители увидели поединки боксеров на ринге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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