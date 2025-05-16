Фестиваль бизнеса в Балашихе открыл новые перспективы для мостостроения

12 мая в Балашихинской торгово-промышленной палате стартовал восьмой Фестиваль бизнеса, посвященный Дню российского предпринимательства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых событий открытия стало заседание научно-технического совета, организованное на базе компании ООО «НПП СК МОСТ» — члена ТПП.

Встреча объединила представителей Балашихинской ТПП, Росавтодора, ведущих научных и образовательных центров, специализирующихся на мостостроении, а также инжиниринговых и строительных компаний, включая «Северсталь». Заседание возглавил генеральный директор «НПП СК МОСТ», доктор Российской Академии транспорта Вильгельм Казарян.

Участники обсудили инновационные разработки в мостостроении, внедрение современных материалов и технологий, а также вопросы взаимодействия между научным сообществом, проектными институтами и заказчиками при реализации крупных инфраструктурных проектов. Итогом стало решение о создании Ассоциации мостовиков — профессионального объединения, которое свяжет научные, проектные и строительные организации. Новая структура призвана ускорить внедрение передовых решений, повысить качество строительства, сократить сроки реализации проектов и распространить лучшие практики в отрасли.

Балашихинская ТПП продолжает укреплять роль центра для диалога между наукой и бизнесом, поддерживая инженерные инициативы и способствуя технологическому прогрессу российских компаний. Фестиваль бизнеса обещает стать площадкой для новых идей и укрепления деловых связей.