Союз Торгово-промышленных палат Московской области организовал фестиваль «Бизнес — дело семейное». Мероприятие собрало участников из числа представителей органов власти, руководителей торгово-промышленных палат, а также владельцев и членов семейного бизнеса из Подмосковья.

В ходе фестиваля прошло пленарное заседание на тему «Год семьи — новые возможности для развития семейного предпринимательства в Подмосковье». Модератором встречи выступил президент ТПП МО Денис Французов, который приветствовал всех присутствующих и представил основных спикеров.

В рамках панельной дискуссии участники обсуждали актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед семейными компаниями в Подмосковье, а также возможные пути их решения и новые тенденции в развитии семейного бизнеса. Одной из ключевых тем стало законодательное закрепление понятия «Семейный бизнес» на региональном уровне.

Денис Французов подчеркнул, что в условиях нарастающей конкуренции семьи все чаще объединяют усилия и навыки для создания успешного бизнеса. Он отметил, что фраза «Бизнес — дело семейное» приобретает особую значимость, акцентируя важность сотрудничества между Торгово-промышленной палатой Подмосковья и семейными предприятиями для достижения общих целей.

Он добавил, что семейный бизнес сталкивается с уникальными вызовами, требующими четкого разделения личной и профессиональной жизни, а также открытого общения. Успех зависит от способности поддерживать такой баланс, что позволит не только создать прибыльное дело, но и укрепить семейные отношения.

Также в рамках фестиваля прошли бизнес-тренинги, награждение успешных семейных предприятий и развлекательная программа для самых юных участников.

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