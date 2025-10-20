Фестиваль «Азбука спорта» прошел в Истре

Активности для профессиональных спортсменов и любителей организовали в Центральном городском парке в Истре. Несмотря на непогоду, у местных жителей с утра и до вечера была насыщенная программа.

Началось мероприятие с массового забега. В это же время проводились мастер-классы от опытных тренеров по созданию спортивного инвентаря. Также они показывали в зоне воркаута разные упражнения: разминку, растяжку и силовую.

Участники «Азбуки спорта» смогли проверить свои знания о здоровом образе жизни и правильном питании на викторине.