Фестиваль «Азбука спорта» прошел в Истре
Активности для профессиональных спортсменов и любителей организовали в Центральном городском парке в Истре. Несмотря на непогоду, у местных жителей с утра и до вечера была насыщенная программа.
Началось мероприятие с массового забега. В это же время проводились мастер-классы от опытных тренеров по созданию спортивного инвентаря. Также они показывали в зоне воркаута разные упражнения: разминку, растяжку и силовую.
Участники «Азбуки спорта» смогли проверить свои знания о здоровом образе жизни и правильном питании на викторине.
На фестивале прошла семейная эстафета для родителей и детей. Команды преодолевали полосу препятствий, соревновались в ловкости, силе и скорости. Каждый из участников показал упорство и энтузиазм.
После активностей можно было перекусить и попить чай в тематической фуд-зоне.
Фестиваль «Азбука спорта» прошел в 65 парках Московской области. Такое мероприятие стало частью государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.