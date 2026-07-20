Фестиваль авторской песни прошел в Воскресенске

Третий фестиваль авторской песни «Воскресенская заря» собрал в парке усадьбы Кривякино ценителей душевной музыки. Центральным событием вечера стала музыкальная программа на главной сцене.

Зрителей порадовали своими выступлениями признанные мастера и яркие коллективы: Марина Подвойская, Герман Тен, Игорь Анохин, а также клубы самодеятельной песни — «Глобус» из Коломны и «Радуга» из Раменского. Особенно тепло публика принимала дуэт «Остров» в составе Алины Серегиной и Сергея Леонтьева — идейного вдохновителя и автора фестиваля «Воскресенская заря».

В этом году парк усадьбы Кривякино стал площадкой для творческих встреч и открытий, где проходили мастер-классы, встречи с талантливыми поэтами Подмосковья и выставка ретроавтомобилей.

Кульминацией фестиваля стали выступления хедлайнеров: Григория Данского, чьи композиции на стыке поэтической песни, шансона и инди-фолка подарили слушателям массу новых впечатлений, а также легендарного барда и композитора Григория Гладкова.