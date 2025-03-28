Фестиваль авторских детских песен пройдет в Звенигороде

В звенигородском культурном центре им. Любови Орловой 31 марта пройдет региональный этап международного фестиваля новых детских песен «Шаинский фест». Конкурс поможет отыскать новых одаренных авторов с качественной музыкой для подрастающего поколения.

Конкурсные отборы проведут в 10 регионах России. Жюри выберут лучшие детские песни из тысячи заявок. Оценивать работы будут профессионалы музыкального искусства: народный артист Лев Лещенко, музыкант и продюсер Вячеслав Шаинский, композитор Максим Дунаевский, композитор Григорий Гладков и другие.

В подмосковном этапе примут участие авторы детских песен на русском языке. Самые интересные песни из региона отберут продюсер и музыкант Вячеслав Шаинский, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков и группа «Барбарики», входящая в продюсерский центр «Родники» народного артиста Олега Газманова.

После конкурса состоится концерт, на нем прозвучат самые лучшие и любимые детские песни.

Для участия в фестивале приглашаются авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Авторы могут исполнять собственные произведения самостоятельно или привлекать для этого вокалистов, инструментальные и танцевальные коллективы.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте.