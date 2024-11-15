Фестиваль авиамоделистов прошел в Нахабине

В соревнованиях по авиамодельному спорту участвовали ученики лицея № 1 и Центра искусств имени Александра Прядко. Ребята запускали в небо точные копии летательных аппаратов — ракет, самолетов и вертолетов.

Сделать макет самолета — занятие увлекательное и преимущественно мужское, поэтому среди участников в основном были мальчики и юноши. В конкурсе на самую точную модель авиатехники участвовали целыми семьями, ведь проведение досуга за моделированием может объединить поколения.

Отец и сын, Анатолий и Богдан Фарына, в этом деле преуспели. Мальчик сделал ракету Р2, и хотя на площадке у нее сломался поршень, все же запуск удался. Неполадка на стремление Богдана осуществить запуск не повлияла, а, наоборот, добавила новую задачу – провести ремонт и участвовать в следующем фестивале. Увлечение старшего сына авиамоделированием поддерживает и Анатолий.