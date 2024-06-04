Фестиваль «Арт-пикник. Проект: Поэт» стартует в Подмосковье 7 июня

Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» распахнет свои двери для гостей и жителей региона уже в эту пятницу, 7 июня. Мероприятие пройдет в усадьбе Большие Вяземы.

Фестиваль является одним из наиболее ярких литературных событий Московской области. В его рамках молодым талантливым авторам предоставляется площадка для самовыражения. Во время проведения будут организованы художественные чтения российских актеров и поэтов, музыкальные и театральные программы.

Фестиваль продлится до 9 июня. В первый день посетители смогут увидеть моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», а 8 июня организаторы представят спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни».

9 июня запланированы выступления артистов и поэтов. Вход на фестиваль в этот день будет свободным. Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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