Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» пройдет в Егорьевске 9 ноября

Фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского пройдет в Егорьевске 9 ноября. Проект организуют уже в седьмой раз и второй раз — в статусе областного. При этом посетить его могут жители и гости Московской области абсолютно бесплатно.

Конкурс мультфильмов станет главной частью фестиваля, в котором примут участие около 800 человек. Они смогут представить зрителям более 150 работ, соревнуясь в пяти номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «За чистый мир» и «Про „Победу“».

Дополнительно конкурсанты поборются за приз зрительских симпатий и специальные награды. Кроме того, в рамках фестиваля организаторы подготовили различные творческие мастер-классы и тематическую зону, где гости смогут сделать запоминающиеся фотографии.

Программа начнется в 12:00, вход свободный. Фестиваль, который проходит в Егорьевске с 2018 года, посвящен знаменитому детскому писателю Эдуарду Успенскому, родом из этого города. Цель проекта — популяризация мультипликационного творчества, вовлечение жителей Подмосковья в развитие анимации, помощь в профессиональном развитии детей и подростков, а также обмен творческим опытом. Мероприятие подойдет для всей семьи.

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