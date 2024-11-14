Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» прошел в Егорьевске

Каждый, кто пришел в этот день во Дворец культуры имени Конина, словно попал в волшебную страну, населенную героями любимых и знакомых всем с детства мультфильмов. Вот уже семь лет фестиваль помогает всем любителям творчества попробовать себя в мультипликации.

Количество работ, представленных на конкурсе, выросло за эти годы с девяти до 160, как увеличилось и число городов-участников. Заявки поступили не только из городов Московской области, но и из Санкт-Петербурга, Тулы, Иванова, Пензы.

Результат работы участников фестиваля каждый смог увидеть на экране. Они соревновались в нескольких номинациях — «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «Лучший сценарий» и других.