Фестиваль акварели памяти художника Коробкова открыли в Лобне

Традиционный фестиваль «Яблоневый сад» в седьмой раз проходит в Лобне. Жители смогут увидеть работы 70 авторов со всей России.

Выставка открылась в художественной галерее Лобни. Фестиваль посвящен памяти основателя учреждения, заслуженного художника России Владимира Коробкова.

В экспозиции находятся 125 работ 70 авторов. Акварели представили как профессионалы, так и молодые таланты.

Отметим, что фестиваль организуют в Лобне уже в седьмой раз. Увидеть работы можно в галерее в доме № 16 на улице Ленина до 6 ноября.

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