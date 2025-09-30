Фестиваль Академии Михалкова к 165-летию Чехова пройдет в Химках 1 октября

1 октября в театре «Наш дом» представят всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Фестиваль одного дня получил название «Русские классики. К 165-летию Антона Чехова. Метаморфозы».

С 12:00 до 20:30 гости смогут погрузиться в творчество Чехова через различные форматы. В программе мастер-класс по актерскому мастерству от режиссера Михаила Милькиса, лекция «Врут все: воспоминания об Антоне Чехове и метаморфозы современности», которую проведет заместитель заведующего отделом «Дом-музей Чехова» ГМИРЛИ имени Даля Виктор Зайцев. В рамках фестиваля покажут документальный фильм о писателе, а еще можно будет посетить биографическую выставку «Чехов. Линия жизни».

Завершится фестиваль спектаклем «Метаморфозы. Святая простота» в постановке Никиты Михалкова. Это литературно-сценический коллаж по рассказам Чехова в исполнении выпускников академии.

Вход на все мероприятия свободный, но на некоторые из них требуется предварительная регистрация.