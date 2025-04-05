Фестиваль академического хорового пения прошел в Пушкино

Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского прошел в Пушкино. В мероприятии приняли участие 18 хоровых коллективов из Подмосковья. Председателем жюри выступила профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Юлия Тихонова.

По итогам конкурса первое место занял академический хор «Осанна» под руководством Тамары Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского. Тамара Викторовна является заслуженным работником культуры Российской Федерации и бессменным художественным руководителем хора «Осанна», основанного в 1965 году. Коллектив удостоен множества наград и является лауреатом международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Владимир Иванович Закутский — профессор, заслуженный деятель искусств России, лауреат международных премий. Он посвятил свою жизнь развитию русской хоровой культуры и внес значительный вклад в музыкальное искусство.

Фестиваль имени Закутского проводится с целью сохранения, преемственности и развития классического хорового исполнительства в Подмосковье, повышения исполнительского мастерства хоровых коллективов и пропаганды традиций хоровой певческой культуры. Мероприятие организовывают раз в два года при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.