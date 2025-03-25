Фестиваль академического хорового пения пройдет в Пушкино 30 марта

Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского пройдет 30 марта в Доме культуры «Пушкино». На сцену выйдут лучшие коллективы Подмосковья.

В 2025 году участники исполнят по пять произведений, среди которых песни, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале выступят 17 коллективов из Московской области, в частности, академический хор «Осанна» под руководством супруги заслуженного деятеля искусств Владимира Закутского, чье имя носит мероприятие.

Возглавит жюри профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.