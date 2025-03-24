Фестиваль академических хоров пройдет в Пушкино 30 марта

30 марта Дворец культуры «Пушкино» распахнет свои двери для ценителей хорового искусства, став площадкой для проведения Московского областного фестиваля академического хорового пения имени Закутского. Культурное событие соберет на одной сцене семнадцать лучших академических хоров Подмосковья.

Фестиваль включает четыре номинации: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор».

Проводимый раз в два года, начиная с 2012 года, фестиваль получил поддержку администрации округа и Министерства культуры и туризма Московской области. По словам организаторов, фестиваль является важным инструментом сохранения и развития традиций академического хорового пения, а также способствует повышению профессионального уровня хоровых коллективов.

Каждый коллектив, представляющий учреждения культурной сферы Московской области, исполнит программу из пяти произведений. Особое внимание будет уделено акапельным композициям. Кроме того, обязательным условием является исполнение произведений, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Оценивать выступления хоров будет жюри, состоящее из экспертов в области хорового искусства.

Начало фестиваля в 11:00. Адрес: город Пушкино, улица Некрасова, дом № 3. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.