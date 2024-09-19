Фестиваль айкидо памяти Героя России Дмитрия Серкова прошел в Реутове

Соревнования по айкидо памяти Героя России Дмитрия Серкова прошли в Реутове. Фестиваль стал частью праздничных мероприятий, посвященных 84-летию города. Старт выступлениям спортсменов дал глава округа Филипп Науменко.

Реутовский клуб айкидо получил имя героя в 2008 году, и с тех пор его воспитанники поддерживают тесную связь с дивизией имени Дзержинского, где служил Дмитрий Серков. Участников фестиваля поприветствовал командир дивизии Дмитрий Кузнецов.

«Чтить память, помнить о наших героях, которые отдали жизнь на благо Отечества, надо постоянно», — подчеркнул он.