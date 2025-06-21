Фестиваль адаптивного спорта Московской области прошел в Серпухове

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» в Серпухове прошли соревнования по пауэрлифтингу и дартсу, собравшие спортсменов из разных городов Московской области, включая участников специальной военной операции. Мужчины соревновались в пяти весовых категориях пауэрлифтинга, женщины — в трех.

В дартсе свои навыки демонстрировали спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, пользователи инвалидных колясок и люди с нарушениями слуха.

За ходом состязаний внимательно наблюдала депутат Московской областной думы, председатель серпуховского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Карзубова. Она подчеркнула, что с каждым годом все больше активистов присоединяется к этому фестивалю.