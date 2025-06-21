Фестиваль адаптивного спорта Московской области прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» в Серпухове прошли соревнования по пауэрлифтингу и дартсу, собравшие спортсменов из разных городов Московской области, включая участников специальной военной операции. Мужчины соревновались в пяти весовых категориях пауэрлифтинга, женщины — в трех.

В дартсе свои навыки демонстрировали спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, пользователи инвалидных колясок и люди с нарушениями слуха.

За ходом состязаний внимательно наблюдала депутат Московской областной думы, председатель серпуховского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Карзубова. Она подчеркнула, что с каждым годом все больше активистов присоединяется к этому фестивалю.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Первый городской фестиваль был организован в 2011 году и включал участников из соседних городов. Со временем мероприятие получило поддержку Всероссийского общества инвалидов, а сегодня проводится при содействии министра физической культуры и спорта Московской области, имея статус значимого регионального события.

Все участники получили памятные призы, а наиболее успешные — медали и кубки.

Такие адаптивные соревнования вдохновляют людей с особыми возможностями заниматься спортом и уверенно преодолевать жизненные трудности.

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