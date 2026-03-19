Сегодня 09:53 Фестиваль адаптивного хоккея прошел в Красногорске

Красногорск

Хоккей

Инвалиды

Соревнования собрали на льду «Арены имени Владимира Петрова» семь команд из Москвы и Подмосковья. Юные хоккеисты представляли клубы «Зенит Красногорск», «Реванш» и «Крылья Советов».

Турнир по детскому адаптивному хоккею провели в Красногорске уже в пятый раз. Участники — ребята с особенностями развития, но это не мешает им добиваться новых вершин в спорте. Для особенных детей спорт — это целый мир. На льду они показывают настоящий пример стойкости и силы духа.

«Благодаря поддержке нашего главы Дмитрия Волкова, этот вид спорта прижился в нашем городском округе. Он развивается, выходит на абсолютно новый уровень. И здесь главное — не результат, а именно вовлеченность всех в этот процесс: созидания, примера настоящего героизма родителей, детей и организаторов», — отметила первый заместитель руководителя муниципалитета Наталья Тимошина.

Спорт помогает особенным детям найти новых друзей. А их родители становятся главной поддержкой на трибунах. В планах организаторов — расширить движение и создать в Красногорске условия для трех направлений: следж-хоккея, специального и для слабовидящих. Следующий турнир планируют провести в июне.