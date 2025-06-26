Ферму в деревне Прокудино модернизируют в Орехово-Зуевском округе

Масштабное обновление молочно-товарной фермы в деревне Прокудино продолжается в муниципалитете. Компания «Слава» получила разрешение на строительство коровника для содержания крупного рогатого скота.

Проект реализуется на земельном участке площадью более девяти гектаров и предусматривает привлечение инвестиций в размере свыше 100 миллионов рублей. Модернизация позвонит увеличить поголовье фермы до 200 коров. Кроме того, запуск нового объекта создаст 20 новых рабочих мест для местных жителей.

Ферма в деревне Прокудино на разведении коров породы монбельярд и поставляет свою продукцию на перерабатывающие предприятия Москвы и Подмосковья.

Агропромышленный комплекс региона активно растет и обновляется. В Подмосковье открывают новые современные пищевые производства, строят хранилища, модернизируют предприятия и закупают современное оборудование. Только с начала этого года завершено девять инвестпроектов в АПК на сумму почти 4 миллиарда рублей. Их реализация позволила создать 400 рабочих мест.