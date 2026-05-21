Сегодня 17:32 Ферму по выращиванию коров молочных пород построят в Воскресенске

В Воскресенске построят новую высокотехнологичную ферму для выращивания молодняка молочного крупного рогатого скота. Разрешение на реализацию проекта уже получило предприятие «Воскресенское».

Комплекс будет рассчитан на содержание 800 голов и станет частью дальнейшего развития молочного животноводства в Подмосковье. На новой площадке предприятие планирует внедрить современные технологии селекции и генетической оценки стада. В работе будут использовать методы генотипирования и передовые подходы к разведению голштинской породы, что позволит повысить продуктивность животных и более эффективно раскрывать их генетический потенциал.

Развитие высокотехнологичных животноводческих проектов — один из приоритетов аграрной политики Подмосковья. Строительство новой фермы не только укрепит позиции Московской области как лидера в сфере молочного животноводства, но и станет примером успешного внедрения инноваций в сельском хозяйстве. Мы видим, что местные предприятия готовы инвестировать в современные технологии и показывают: у агропромышленного комплекса нашего региона огромный потенциал. Виталий Мосин министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Предприятие известно своими достижениями в отрасли. Именно в хозяйстве «Воскресенское» живет корова-рекордсменка по кличке Шабера, признанная лучшей в России. За 305 дней она дала 22,9 тонны молока — это более чем в два раза превышает средние показатели по региону.

Результаты работы предприятия представили на агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», где цифровой двойник животного стал одной из самых заметных частей стенда Подмосковья. Объем инвестиций в строительство новой фермы превысит 175 миллионов рублей. В компании продолжают развивать полный производственный цикл — от выращивания кормов до выпуска готовой молочной продукции. Предприятие также занимается семеноводством для обеспечения собственных потребностей в кормах и расширяет линейку фермерских сыров и кисломолочных товаров.