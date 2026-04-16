Фермеры из Воскресенска примут участие в гастрономическом фестивале в Твери
Гастрономический фестиваль «Верещагин Сырфест» ежегодно проходит в Конаковском округе Тверской области. Свою продукцию там представят хозяева фермы «Три козы» Тамара и Владимир Федоровы из Воскресенска.
Фермерское хозяйство в деревне Щельпино, в котором сейчас насчитывается порядка 200 голов, зародилось с простого желания пить полезное и вкусное молоко. В 2016 году в семье Федоровых родился сын, и Тамаре хотелось кормить мальчика продуктами собственного приготовления. Постепенно поголовье коз разрасталось, потребовалась поддержка государства. В 2021 году семья выиграла грант на развитие семейной фермы, отстроилась по-новому и сегодня продолжает совершенствовать производство.
Ежедневно ферма производит 200 литров молока, часть которого перерабатывается в сыры. А сыроварение — дело непростое. Как говорят сами хозяева, здесь нужно быть и химиком, и физиком, и творческой личностью. Не случайно у каждой головки свой вкус, даже если готовят их по одному рецепту.
«В основном наша ферма специализируется на кисломолочных продуктах. У нас уже девять видов йогуртов, кефир, простокваша. Сыры мы делаем, потому что просто остается молоко. Мы солим и по настроению можем их обмазать кофе, розмарином. Получается, в одной варке выходит три разных сыра с разными вкусовыми качествами», — рассказала Тамара Федорова.
Основные покупатели продукции — москвичи. В планах у фермеров расширить территорию поставок и найти дополнительные ответственные руки. Ведь сейчас хозяйство держится исключительно на трудолюбии супругов.
Совсем скоро головки сыра, изготовленные на ферме «Три козы», отправятся на ежегодный гастрономический фестиваль Гости «Сырфеста», приезжающие в Тверскую область со всей страны, смогут оценить работу воскресенских фермеров и их продукцию.