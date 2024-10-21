Фермеры из Красногорска отправили 700 килограммов меда бойцам СВО
Глава крестьянского фермерского хозяйства «Нектар» Татьяна Аниськова передала партию меда из свежего урожая для участников специальной военной операции. Военные получат целебное лакомство, сделанное из разнотравья с преобладанием расторопши и гречихи.
Волонтеры отвезут груз в пункт приема гуманитарной помощи, где мед упакуют в банки и передадут бойцам на фронт и жителям приграничных областей.
Семья Аниськовых из деревни Михалково уже более 30 лет производит мед и другую фермерскую продукцию. «У меня муж был военный и сын полковник, поэтому наше решение было единогласным — отдадим ребятам, чтобы они поели сладенького», — рассказала Татьяна Аниськова.
Заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации округа Анастасия Муринец рассказала, что жены участников СВО очень ждали этот мед. «Для ребят это важно, зимой они будут согреваться и вспоминать добрым словом родной город», — отметила Анастасия
Муринец.
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