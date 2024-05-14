Фермерское хозяйство в Воскресенске увеличит поголовье скота | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:36 Фермерское хозяйство в Воскресенске увеличит поголовье скота Светлана Плотникова

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Фермер Тамара Федорова уже пять лет занимается сельским хозяйством и разводит коз зааненской породы. Сейчас стадо насчитывает 100 голов. Федорова планирует увеличить поголовье в два раза за счет региональной субсидии.

«Началось все в 2019 году. Я купила четырех зааненских козочек, породистого козла, зарегистрировалась как глава крестьянско-фермерского хозяйства и приступила к работе. Сейчас порядка ста голов в стаде. В ближайшее время хочу получить субсидирование на увеличение поголовья», — рассказала Федорова.

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В сутки козы дают около 80 литров молока, которое отправляют на сыроварню. Субсидия позволит нарастить маточное поголовье овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше.

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