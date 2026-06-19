Фермерское хозяйство «С поля» получило землю в аренду в Шатуре

Минмособлимущество предоставило крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Хлопотенко Л. И. земельный участок более 16,2 га в муниципальном округе Шатура. Землю планируют использовать для создания кормовой базы и выращивания саженцев, плодово-ягодной продукции.

У КФХ уже есть свое хозяйство в Егорьевском районе — ферма «С поля». Там живут козы, якутские коровки, куры, утки, гуси, индюшки и перепелки. Это начало большого проекта, который в будущем станет фермой, которую можно будет посетить всей семьей. Дети смогут наблюдать за свободной жизнью животных, а родители — купить фермерские продукты и саженцы.

«Моя мама много лет работает в Московском зоопарке и очень любит животных. Я всегда восхищался гуманным отношением сотрудников зоопарка к питомцам. Мы с супругой поддержали ее решение создать экологически чистое хозяйство», — поделился представитель КФХ «С поля».

В Шатуре на десяти гектарах фермерское хозяйство планирует выращивать органические корма для животных, а на оставшихся шести гектарах — создать питомник растений.

Работа по предоставлению земель сельхозтоваропроизводителям ведется в рамках задачи по вовлечению неиспользуемых угодий в оборот. В Минсельхозе Подмосковья отмечают, что в 2026 году в регионе планируется освоить порядка десяти тысяч гектаров земель, которые не использовались более пяти лет.

Регион предоставляет аграриям субсидию на проведение культуртехнических мероприятий. Средства можно направить на расчистку земель, первичную обработку почвы и подготовку проектной документации.