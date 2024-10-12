«Фермерский островок» при поддержке Минсельхоза открыли в Красногорске

В Красногорске открылся «Фермерский островок». Продукцию местных производителей разместили в торговой сети «Твой дом» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукцию местных фермеров можно приобрести в магазине «Твой дом» на Международной улице в Красногорске — это уже четвертая точка в Подмосковье. Оператор «Островка» Светлана Доброва рассказала, что здесь можно найти более 10 фермеров из Подмосковья и Владимирской области. Она также планирует привлечь больше хозяйственников.

На прилавках — колбасы, сыры, грибы, заморозка, сало, лисички, малина, мед, вафли, пастила и многое другое. Цены разнообразные, поэтому покупатель может выбрать продукцию по возможностям и предпочтениям.

Светлана Доброва пригласила всех в «Фермерский островок» и подчеркнула, что ассортимент будет расширяться.

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