Ферма «Заклинатель» даст шанс на реабилитацию детям с ДЦП

В деревне Дулепово городского округа Солнечногорск работает уникальная ферма «Заклинатель». Здесь обитают спасенные лошади, а также проходят занятия по иппотерапии для детей с аутизмом и ДЦП.

Москвичка Анастасия Сиренко приобрела в этом месте полтора гектара земли в 2024 году. С трех лет она увлекалась конным спортом, а десять лет назад получила образование иппотерапевта. Анастасия разработала собственную методику реабилитации для детей, которую планирует запатентовать и использовать для подачи на грант.

«Лошадь создает определенный импульс движения. Детям с ДЦП удается проработать спастику, гипотонус и гипертонус. Были случаи, когда ребенок начинал ходить после иппотерапии. Родители плакали от счастья», — говорит Анастасия.

На ферме живут Тракененская лошадь Храбрый, Орловский рысак Миф и Андалузская кобыла Панадера. Недавно к ним присоединилась Элли. Ее бывшие владельцы планировали сдать лошадь на мясо после травмы таза. Анастасия Сиренко выкупила Элли, и теперь та проходит курс лечения.

На ферме также проводят экскурсии и фотосессии. Добровольцев и меценатов здесь очень ждут. В планах на этот год — достроить конюшню и крытую площадку, чтобы сделать реабилитацию для детей круглогодичной.