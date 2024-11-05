Ферма в Орехово-Зуеве наладила производство более 30 видов микрозелени

Городская ферма, расположенная в Орехово-Зуевском округе, предлагает более 30 различных видов микрозелени, включая редис, горох, подсолнечник, базилик, капусту и рукколу. Для каждой культуры специалисты создают оптимальный микроклимат, подбирают подходящий грунт и обеспечивают необходимое освещение для молодого растения.

Микрозелень представляет собой молодые побеги растений, полученные из различных семян, таких как редис, шпинат и базилик. Этот продукт отличается высоким содержанием витаминов группы B, C, A, K и минералов, а также на 75% состоит из жидкого хлорофилла.

За счет этого до 90% полезных веществ в микрозелени усваиваются организмом, что делает ее ценным дополнением к здоровому питанию.

Городская ферма «Росток» работает в круглосуточном режиме и активно сотрудничает с заведениями общественного питания, фитнес-клубами и супермаркетами. Вся продукция выращивается без применения химикатов. Каждый месяц ферма реализует более одной тысячи лотков свежей продукции.