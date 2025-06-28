Ферма в Дмитрове вошла в топ мест для посещения от Министерства туризма Подмосковья

Министерство культуры и туризма Подмосковья составило подборку мест в регионе, которые не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. В этот перечень вошла ферма «Российские альпаки» в Дмитрове, где недавно произошло пополнение.

У пары альпак Лаки и Игоря родилась девочка. Имя еще не выбрали.

Семья Смирновых еще в 2015 году основала ферму в деревне Походкино Дмитровского округа. Место стало первым в России проектом, где поселились южноамериканские альпаки. Они освоили местные луга, а гости начали приезжать и наблюдать за ними.

Сейчас здесь обитают 30 альпак, четыре ламы, 20 шотландских коров, три валлийские овцы, верблюд, коза и кролики.

Министерство культуры и туризма Подмосковья составило подборку мест в регионе, которые не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей, и ферма «Российские Альпаки» вошла в перечень этих объектов.

«Многие туристы уже знают, что отдохнуть от суеты, погулять по лесным тропинкам, пообщаться с удивительными животными, получить незабываемые впечатления от полета на воздушном шаре можно в Дмитровском округе. Здесь вы всегда сможете отлично отдохнуть, вас ждут развлечения на любой вкус и масса незабываемых впечатлений», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.