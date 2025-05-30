Ферма по выращиванию осетров открылась в Луховицах

Воплотить в жизнь мечту Алексею Кожекину помог грантовый конкурс «Агростартап» Министерства сельского хозяйства России. В деревне Круглово бизнесмен приобрел заброшенное здание фермы, отремонтировал помещение и установил девять бассейнов. В четырех из них уже плещутся 6 тысяч мальков осетра.

Алексей Кожекин объяснил, что выращивать осетров — тяжелая задача. Чтобы рыба жила и росла, требуется сложная система циркуляции и очистки воды. Средства федерального гранта были потрачены на покупку оборудования. На ферме используются современные технологии. Вода циркулирует по кругу, обновляясь лишь на 10% в сутки, позволяет экономить электроэнергию, что не маловажно для развивающегося предприятия. До конца года фермер планирует увеличить количество бассейнов до 27. Он также намерен открыть инкубационный цех, чтобы выращивать осетров из икринок.