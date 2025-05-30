Ферма по выращиванию осетров открылась в Луховицах
Новое аграрное производство появилось в муниципалитете. Цех по разведению и выращиванию осетра открыл фермер Алексей Кожекин.
Воплотить в жизнь мечту Алексею Кожекину помог грантовый конкурс «Агростартап» Министерства сельского хозяйства России. В деревне Круглово бизнесмен приобрел заброшенное здание фермы, отремонтировал помещение и установил девять бассейнов. В четырех из них уже плещутся 6 тысяч мальков осетра.
Алексей Кожекин объяснил, что выращивать осетров — тяжелая задача. Чтобы рыба жила и росла, требуется сложная система циркуляции и очистки воды. Средства федерального гранта были потрачены на покупку оборудования. На ферме используются современные технологии. Вода циркулирует по кругу, обновляясь лишь на 10% в сутки, позволяет экономить электроэнергию, что не маловажно для развивающегося предприятия. До конца года фермер планирует увеличить количество бассейнов до 27. Он также намерен открыть инкубационный цех, чтобы выращивать осетров из икринок.
Открытие аквафермы посетил глава округа Сергей Тимохин. Он отметил, что производство поспособствует укреплению статуса Луховиц, как аграрной столицы Подмосковья. «У нас такого масштабного производства не было, тем более осетровых пород. Проблем с реализацией нет, уже есть заказы. Предприятие движется вперед. Мы уже помогли с получением грантовой поддержки, так что и дальше поддержим команду аквафермы в преодолении сложностей», — подчеркнул Сергей Тимохин.
Алексей Кожекин — не единственный фермер в Луховицах, который стал обладателем гранта «Агростартап». Такую поддержку также получали проекты по круглогодичному выращиванию ягод и созданию яблоневого сада.