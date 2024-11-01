Ферма «Дашковка» отметила свое 95-летие в Серпухове

Заместитель главы округа Алексей Воробьев поздравил работников и руководство сельхозпредприятия «Дашковка». Он вручил сотрудникам награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Дашковка» — это правопреемник совхоза «Большевик». Почти за сто лет своей истории предприятие расширило ассортимент продукции, модернизировало мощности и обновило технику. Оно продолжает поставлять овощи и молоко.

Сегодня «Дашковка» производит около семи тысяч тонн молока и более одиннадцати тысяч тонн овощей в год. В планах — выпуск твёрдых сыров и расширение мясной продукции.

Успех предприятия связан с профессионализмом генерального директора Виктора Таранина. Он заботится о производстве и улучшении условий труда, а также помогает участникам специальной военной операции, перечисляя более миллиона рублей ежемесячно.

За заслуги в развитии сельского хозяйства Виктор Иванович получил знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый».

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