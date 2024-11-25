Фенинскую канализационную станцию реконструируют в Балашихе

Масштабные работы по реконструкции уникального стратегического объекта продолжаются в Балашихе. Все они выполнялись без отключения элементов станции.

Специалисты полностью заменили оборудование, системы трубопроводов и безопасности энергетики, а также около трех с половиной километров канализационного коллектора. На канализационной станции установили новые электродвигатели и насосы, современные шкафы переключения и трансформаторы. Появилась система диспетчеризации и автоматизации.

Кроме того, полностью отремонтировано здание станции, в нем обновили фасад, кровлю, систему дренажа и гидроизоляцию, а также провели косметический ремонт внтуренних помещений.

Реконструкция Фенинской канализационной станции началась в 2019 году. Стоимость работ, которые ведутся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», составила около 170 миллионов рублей.

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