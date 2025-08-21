Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Иваново отремонтируют в Егорьевске
Активное обновление фельдшерско-акушерского пункта идет в одном из населенных пунктов Егорьевска. Специалисты уже провели часть основных работ.
Сейчас рабочие заливают пол, обновляют кровлю, меняют оконные блоки. Далее они приступят к штукатурке, шпаклевке, покраске стен.
Кроме того, специалисты смонтируют подвесные потолки и установят двери, благоустроят территорию: сделают дорожки, ограждение, оборудуют среду для маломобильных пациентов.
«Капитальный ремонт ФАПов проводят для того, чтобы все жители России получали качественную, квалифицированную первичную медицинскую помощь», — прокомментировал заместитель главного врача по хозяйственной части Егорьевской больницы Михаил Жильцов.
Общая площадь здания составит около 400 квадратных метров. Все работы по капремонту планируют завершить к началу декабря.