Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Иваново отремонтируют в Егорьевске

Активное обновление фельдшерско-акушерского пункта идет в одном из населенных пунктов Егорьевска. Специалисты уже провели часть основных работ.

Сейчас рабочие заливают пол, обновляют кровлю, меняют оконные блоки. Далее они приступят к штукатурке, шпаклевке, покраске стен.

Кроме того, специалисты смонтируют подвесные потолки и установят двери, благоустроят территорию: сделают дорожки, ограждение, оборудуют среду для маломобильных пациентов.

«Капитальный ремонт ФАПов проводят для того, чтобы все жители России получали качественную, квалифицированную первичную медицинскую помощь», — прокомментировал заместитель главного врача по хозяйственной части Егорьевской больницы Михаил Жильцов.

Общая площадь здания составит около 400 квадратных метров. Все работы по капремонту планируют завершить к началу декабря.