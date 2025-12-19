Фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Мисирево

В деревне Мисирево в городском округе Клин построили фельдшерско-акушерский пункт. На площадке остались финальные работы: специалисты настраивают все системы, заканчивают монтаж ограждения и приводят в порядок прилегающую территорию.

Объект возводят в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт занимает площадь 200 квадратных метров и рассчитан на прием до 36 пациентов за смену.

Внутри здания полностью выполнили отделочные работы, подключили освещение и электроснабжение, смонтировали медицинское и сантехническое оборудование.

Сейчас продолжается запуск системы водоснабжения и слаботочных сетей. В учреждении предусмотрели кабинет фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную, отдельный прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместную палату для пациентов, которым требуется более длительное наблюдение, а также служебные помещения для персонала.

Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной помощи.

После ввода пункта в эксплуатацию медицинское обслуживание смогут получать более 800 жителей деревень Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а в дачный сезон — порядка трех тысяч человек.

Завершить все работы на объекте планируется до конца года.