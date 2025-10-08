Фельдшерско-акушерский пункт отремонтируют в деревне Алферьево под Зарайском
Масштабные работы начались в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья». Планируется полная замена полов, потолков, окон, дверей, электропроводки и системы отопления.
Медицинское учреждение в деревне Алферьево долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, так как ремонт не проводился с момента его открытия. Местные жители неоднократно просили привести ФАП в порядок. В прошлом году проблема была озвучена на встрече в формате выездной администрации, где присутствовали представители Министерства здравоохранения Московской области. В результате объект был включен в региональную программу.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей девяти деревень — около 600 человек. Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что медицинская помощь населению продолжает оказываться непрерывно, хотя и в стесненных условиях
Открытие отремонтированного ФАП запланировано на декабрь текущего года, что станет значительным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания в этом районе.