Фельдшерско-акушерский пункт отремонтируют в деревне Алферьево под Зарайском

Медицинское учреждение в деревне Алферьево долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, так как ремонт не проводился с момента его открытия. Местные жители неоднократно просили привести ФАП в порядок. В прошлом году проблема была озвучена на встрече в формате выездной администрации, где присутствовали представители Министерства здравоохранения Московской области. В результате объект был включен в региональную программу.

Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей девяти деревень — около 600 человек. Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что медицинская помощь населению продолжает оказываться непрерывно, хотя и в стесненных условиях

Открытие отремонтированного ФАП запланировано на декабрь текущего года, что станет значительным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания в этом районе.