Фельдшерско-акушерские пункты полностью укомплектовали в Богородском округе

14 фельдшерско-акушерских пунктов открылись в Богородском округе. Все ФАПЫ работают ежедневно по будням с 8:00 до 15.00.

Фельдшерско-акушерский пункт — важнейшее звено системы здравоохранения в сельской местности. Его главная задача — обеспечить первичную медицинскую помощь и профилактическое наблюдение жителям удаленных населенных пунктов. Медицинские учреждения, о которых идет речь, расположены в деревнях Тимохово, Тимково, Ельня, Починки, Колонтаево, Караваево, Вишняково, Жилино-Горки, Боровково, Каменки-Дранишниково и Аксено-Бутырки, селах Стромынь, Балобаново и поселке Рыбхоз.

Большую работу, которая велась на протяжении нескольких лет, наконец удалось успешно завершить. Так, длительное время в ФАПе деревни Аксено-Бутырки не было фельдшера, но в конце прошлого года на постоянной основе появился специалист. В деревне Балобаново также недавно приступил к работе новый сотрудник.

В 2018–2019 годах открылись пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Тимохово, Починки, Караваево, Каменки -Дранишниково, Колонтаево в рамках государственной программы Московской области.

В каждом медицинском учреждении располагаются кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. ФАПы оснащены современным оборудованием, в том числе, ЭКГ и дефибриллятором.