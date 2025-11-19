Фельдшерский здравпункт в поселке Дубки достроят до конца года

Фельдшерский здравпункт продолжают строить в поселке Дубки под Одинцовым. Его возводят с применением технологий 3D-печати. Завершить работы планируют в 2025 году.

В фельдшерском пункте уже включили отопление, обустроили пульты поста охраны и установили новую мебель. На территории укладывают плитку и ведут благоустройство.

«Впервые в стране строители использовали 3D-печать для возведения соцобъекта. Процесс строительной 3D-печати — это послойное нанесение смеси и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом», — пояснили в областном Минстрое.

В здании обустроят кабинеты фельдшера, процедурную, прививочную и другие помещения с современным оборудованием. Общая площадь пункта составит около 100 квадратных метров. Помощь там будут получать более тысячи человек.