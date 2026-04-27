Фельдшерский здравпункт в Одинцове начал прием через портал «Госуслуги»

Жители Одинцова могут записаться в фельдшерский здравпункт, расположенный по адресу Дубки, 15А, через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Медицинский объект открыт недавно — он построен с применением технологии 3D-печати.

В здравпункте можно проконсультироваться с фельдшером, пройти вакцинацию, оформить больничный лист или получить электронный рецепт на льготное лекарство. Главная архитектурная особенность здания — трехслойная конструкция стен, созданная методом послойной печати. Это обеспечивает высокую энергоэффективность: отсутствие «мостиков холода» позволяет сохранять тепло и снижает расходы на эксплуатацию.

Внутри здравпункт оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью. Для удобства пациентов обустроена комфортная зона ожидания, а для оказания помощи оборудованы отдельные кабинеты — фельдшера, процедурный и прививочный. Теперь жители Дубков могут получать медицинскую помощь рядом с домом.