Фельдшерский здравпункт в деревне Карино открыли после ремонта

Ремонт фельдшерского здравпункта в деревне Карино под Зарайском завершился. Там оказывают помощь как взрослым, так и детям. В здании обновили помещения и установили новую мебель.

В фельдшерско-акушерском пункте в деревне Карино жителям доступны консультации врача, а также первый этап диспансеризации и вакцинация. Фельдшер также ведет наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

«На прошлой неделе в Зарайске в деревне Козловка уже заработал фельдшерско-акушерский пункт после ремонта. Сегодня в деревне Карино после проведенных ремонтных работ возобновил прием пациентов ФАП», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

ФАП находится на Октябрьской улице. Записаться на прием можно по номеру 122 и региональный портал «Здоровье».