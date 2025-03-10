Фельдшерский здравпункт с помощью 3D-печати построят в Одинцове

Строительство нового медицинского учреждения с использованием инновационных технологий продолжают в поселке Дубки. Впервые в стране строители используют 3D-печать для возведения фельдшерско-акушерского пункта.
Процесс строительной 3D-печати — это послойное нанесение смеси и формирование несъемной опалубки для последующего заполнения теплоизоляционным материалом. Сейчас завершили бетонирование фундамента, и специалисты приступили к 3D-печати стен. В здании разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещения для персонала.
Социальный объект общей площадью чуть больше 100 квадратных метров будет оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме того, на прилегающей к зданию территории сделают парковочную зону и посадят деревья и кустарники. Объект возводится в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Здесь смогут получать медицинскую помощь более тысячи человек. Сейчас работы по печати выполнены на 70 процентов. Строительная готовность объекта достигла 30 процентов.
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