Фельдшерский здравпункт построили в поселке Дубки по технологии 3D-печати

Новый фельдшерский здравпункт скоро откроют в поселке Дубки в Одинцовском округе. Учреждение было создано при помощи технологии 3D-печати.

Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительством занимался концерн «КРОСТ».

«В здании разместились кабинет для приема пациентов, смотровые и процедурные комнаты, прививочный кабинет, помещения для персонала. Социальный объект, общей площадью порядка 100 квадратных метров, оснащен современным медицинским оборудованием», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В здравпункте будут принимать жителей поселка Дубки и других населенных пунктов.

Строительно прошло по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств.