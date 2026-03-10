Первый в России напечатанный на 3D-принтере здравпункт открыли в поселке Дубки
В поселке Дубки в Одинцовском округе открыли первый в России фельдшерский здравпункт, который возвели при помощи технологии 3D-печати. Прием доступен как взрослым, так и детям.
В учреждении можно сделать прививку, оформить больничный лист, электронный рецепт на льготное лекарство и получить консультацию фельдшера.
«С начала года мы открыли в Подмосковье один ФАП и два здравпункта, до конца года введем еще один ФАП в Мытищах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Трехслойная конструкция стен здания позволяет обеспечить не только уникальный внешний вид, но также высокую энергоэффективность. Послойную печать осуществляли на месте, что позволило избежать образования швов и стыков.
Здание получилось теплым, а также весьма экономичным в эксплуатации.
В здравпункте открыли кабинет фельдшера, прививочную и процедурную комнаты, а также организовали зону ожидания. В учреждении установили современные мебель и оборудование.
Оно расположено по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Дубки, дом № 15А.
Запись доступна по номеру телефона 122, через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», а также при помощи ботов в Telegram и MAX.
Здравпункт возвели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.