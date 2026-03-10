Первый в России напечатанный на 3D-принтере здравпункт открыли в поселке Дубки

В поселке Дубки в Одинцовском округе открыли первый в России фельдшерский здравпункт, который возвели при помощи технологии 3D-печати. Прием доступен как взрослым, так и детям.

В учреждении можно сделать прививку, оформить больничный лист, электронный рецепт на льготное лекарство и получить консультацию фельдшера.

«С начала года мы открыли в Подмосковье один ФАП и два здравпункта, до конца года введем еще один ФАП в Мытищах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Трехслойная конструкция стен здания позволяет обеспечить не только уникальный внешний вид, но также высокую энергоэффективность. Послойную печать осуществляли на месте, что позволило избежать образования швов и стыков.